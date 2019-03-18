Путин: власти рассмотрят вопрос обеспечения жильем работников сферы культуры в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Федеральные власти рассмотрят вопрос об обеспечении жильем работников сферы культуры в Севастополе и в целом в Крыму. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

"Конечно, мы и с губернатором будем говорить и думать на этот счет. И с министерством тоже, конечно, будем уделять этому внимание, имея в виду, где будут создаваться новые кластеры", - сказал Путин в ответ на просьбу решить вопрос с обеспечением жильем работников театра в Севастополе.

Он также отметил, что власти готовы оказать поддержку театру в Севастополе, где планируется провести поэтапный ремонт.

Путин вспомнил историю, о которой ему рассказывали.

"Один мой товарищ хороший, он тоже деятель искусства, музыкант, как-то рассказывал, как они ездили на гастроли еще в советское время, по-моему, в Германию или Австрию. В гостинице, где они жили, что-то ремонтировали. Руководительница их делегации, она была членом то ли обкома, то ли райкома партии, а возглавляли делегацию всегда серьезные люди, она, желая защитить интересы музыкантов, прямо через форточку кричала, обращаясь к рабочим,: "Нихт сверлирен, вечером концерт", - рассказал президент.

"Если специалисты в сфере обеспечения безопасности работ скажут, что это возможно, ну ради бога, конечно, все сделаем, чтобы поддержать [театр]", - сказал он.