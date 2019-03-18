Эксперты: препарат нифедипин от стенокардии опасен в дозировке, которая назначается редко

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Препарат нифедипин, назначаемый пациентам со стенокардией или гипертонией, может быть опасен в дозировке от 60 мг, однако в таком количестве он крайне редко назначается в современной кардиологической практике. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее газета "Известия" сообщала об исследовании, представленном в рамках конгресса Европейского общество кардиологов. Согласно результатам исследования, использование высоких доз нифедипина увеличивало риски остановки сердца вне больницы у пациентов, которым назначали этот препарат в лечебных целях.

Врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Родионов рассказал ТАСС, что нифедипин в дозе 60 мг в современной кардиологической практике используется крайне редко. "Это достаточно редкое назначение, и делается это назначение в основном пациентам с очень тяжелой гипертонией. Поэтому даже если некая связь существует, то, возможно, это связано с тем, что у пациентов с очень тяжелой гипертонией более выраженное гипертоническое изменение сердца, которое, в свою очередь, может предрасполагать к развитию внезапной смерти", - отметил он.

"Доза в 60 мг сравнительно редко используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - соглашается с ним профессор кафедры профилактической неотложной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Устаревший препарат

"Нифедипин широко применялся в терапевтической практике 30-40 лет назад, постепенно его место заняли другие препараты из этой группы, более длительного действия. Сейчас нифедипин применяется как "скоропомощной" при гипертоническом кризе", - пояснил ТАСС эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

По словам первого заместителя гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктора медицинских наук Сергея Терещенко, для кардиологов не новость, что использование высоких доз нифедипина может быть связано с повышенным риском остановки сердца.

"Врачи-кардиологи давно знают, что нифедипин... может быть опасен. На сегодняшний день вы не найдете в современных рекомендациях - ни в международных, ни в наших российских, чтобы данный препарат был рекомендован больным с артериальной гипертонией или с ишемической болезнью сердца", - сказал эксперт.

"Безусловно, результаты вышеуказанного исследования мы примем к сведению, но требуется время для анализа и серьезных выводов", - сказал Мамедов. Он обратил внимание на то, что сами авторы исследования отметили необходимость проведения дополнительных исследований, прежде чем ограничить или ввести запрет на применение препарата.