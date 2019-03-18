Daily Mail: Дэвид Бекхэм признал себя виновным в использовании телефона за рулем

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм признал свою вину в инциденте с использованием мобильного телефона за рулем автомобиля. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на лондонскую полицию.

В Скотленд-Ярде указали на получение магистратским судом лондонского района Бромли "заявления о признании вины" в связи нарушением, произошедшим 21 ноября прошлого года, когда один из членов общественности заметил, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Известный футболист позднее был уведомлен о начале судебного разбирательства в связи с этим эпизодом. Слушания назначены на 19 марта, дело будет рассматриваться в магистратском суде лондонского района Бромли в закрытом режиме. Как ожидается, сам Бекхэм не примет участия в процессе.

В случае признания Бекхэма виновным ему грозит денежный штраф и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут аннулированы, и их невозможно будет восстановить в течение трех лет.

В сентябре прошлого года Бекхэм смог избежать наказания за превышение скорости, поскольку уведомление о правонарушении пришло к нему слишком поздно. Тогда его обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон, где он ехал на арендованном Bentley со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч). Известный британский адвокат Ник Фримен, которого еще называют "мистер Лазейка", обратил внимание на то, что британские власти не смогли уложиться в предусмотренный законом двухнедельный срок с момента совершения правонарушения, чтобы информировать о нем прокатную компанию и самого водителя, поэтому футболист избежал ответственности.

Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал Мадрид", американский "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Помимо английского чемпионата, он побежал в чемпионатах Испании, Франции, становился обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.