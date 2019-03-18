"Красная икра" подтвердила проведение проверок ФНС в магазинах сети

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сеть магазинов "Красная икра", принадлежащая компании "Сахалин рыба", подтвердила факт проведения проверок ФНС, сообщил ТАСС представитель компании.

"Сегодня же, сотрудники 29 ИФНС (Инспекции Федеральной налоговой службы) и правоохранительных органов вломились в магазины компании", - сказал он.

Ранее источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил о том, что сотрудники ФНС пришли с проверкой на склады и в магазины сети "Красная икра". По его данным, проверочные мероприятия проводятся в разных регионах РФ и связаны с возможным уклонением компании от уплаты налогов.

Как сообщали в пресс-службе ФНС, налоговая служба совместно с ФСБ проверяет деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих розничную продажу рыбы и морепродуктов в трех регионах РФ.