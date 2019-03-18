СМИ: власти Берлина готовятся с июля ограничить движение дизельных машин в городе

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Берлина намерены с 1 июля ограничить движение в городе дизельных автомобилей стандарта Евро-5 и ниже. Об этом сообщило в понедельник издание Focus Online.

Оно ссылается на проект новой программы по соблюдению чистоты воздуха, который готовит управление сената Берлина по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата. Предполагается, что запрет на движение старых "дизелей" будет действовать на 15 отрезках в германской столице, в том числе на Лейпцигер штрассе и Фридрихштрассе в центре города. Окончательное решение остается за сенатом Берлина.

В октябре прошлого года административный суд Берлина предписал городским властям ввести ограничения на использование дизельных автомобилей старого образца на оживленных улицах столицы ФРГ. Соответствующее решение было вынесено после иска активистов экологической организации Deutsche Umwelthilfe.

Суд постановил ввести запрет на движение дизельных машин не позднее чем с середины 2019 года на ряде отрезков в центре Берлина и обязал управление сената по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата до 31 марта разработать детальный план по соблюдению чистоты воздуха в городе. По мнению судей, автомобили с дизельными двигателями - одна из главных причин ухудшения экологической ситуации в Берлине.