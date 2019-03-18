Калининградские власти компенсируют малообеспеченным покупку цифровых ТВ-приставок

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Жители Калининградской области с доходом ниже прожиточного минимума получат компенсации за приобретение цифровых телевизионных приставок в связи с переходом на цифровое телевещание. Сумма компенсаций не превысит 1 тыс. рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте областного правительства.

Полный переход на цифровое телевещание с отключением аналогового в Калининградской области намечен на 3 июня текущего года. Компенсации на приобретение приставок малообеспеченные граждане смогут получать начиная с 18 марта.

"Указанная мера социальной поддержки будет оказываться однократно в размере фактических расходов, но не более 1000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области. Право на предоставление выплат предусмотрено "для семей и одиноко проживающих граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (11280 рублей для трудоспособного населения), установленной для соответствующих социально-демографических групп населения в Калининградской области".

Для приема программ цифрового ТВ достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона и цифровую приставку. Стоимость антенны в торговых сетях в области составляет от 400 рублей, цифровой приставки - от 890 рублей.

По данным Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), цифровое телевещание в области началось в июле 2010 года с включением передатчиков первого мультиплекса, в марте 2014 года в Калининграде начались трансляции второго мультиплекса - второй десятки телевизионных каналов. В конце ноября - начале декабря 2018 года второй мультиплекс был включен на всех передающих станциях региона.

Сейчас область на 100% охвачена цифровым вещанием - 20 каналов цифрового телевидения доступны в любом населенном пункте территории. Специалисты не ожидают проблем в связи с переходом на цифровое вещание.