Песни о России, городе и флоте. В Севастополе празднуют юбилей Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополе завершается праздничным концертом с участием звезд российской эстрады. Горожане подпевают песням о родине, Севастополе и флоте.

По данным правительства города, в программе участвуют Александр Маршал, Стас Пьеха, Юлия Савичева и другие звезды российской эстрады, группы "Город 312", "Земляне", "Градусы". На концерте присутствуют более 25 тыс. человек. В 21:00 запланирован фейерверк.

К началу праздничного шоу сотни людей собрались на центральной набережной Севастополя, идущем вдоль нее Приморском бульваре и главной площади города - площади Нахимова, где проходит концерт. 18 марта правительство города рекомендовало сделать выходным, и многие пришли сюда еще днем: погулять у моря, покататься на роликах с детьми или посмотреть на проходившую до концерта выставку военной техники. На большом экране, установленном на площади, перед началом концерта показали ролик - хронику событий, которые привели к воссоединению Крыма с РФ. Открыл концерт заслуженный артист России Владимир Самсонов, исполнив песню "С чего начинается Родина".

Отстаивали город

Севастопольцы узнают выходящих на сцену артистов: "О! Маршал! Он всегда к нам приезжает!" - звучит в толпе. Другому артисту подпевают: "Это Крым! И, по совести, это - Россия!". Российский триколор есть практически у каждого из сотен зрителей. Пенсионерка Раиса пришла с маленьким андреевским флагом - ее внук моряк. Пять лет назад, вспоминает женщина, на защиту города вместе с молодыми мужчинами встали и женщины, и старики.

"Нас начальник, львовянин, не отпускал [на акции Крымской весны], грозился уволить - так мы после работы шли. Вокруг города, везде были посты, были готовы отстаивать город, приходили даже старики, пенсионеры, говорили: "У меня награды за Афганистан, за другие войны, возьмите меня в ополчение!" - рассказала женщина.