Песни о России, городе и флоте. В Севастополе празднуют юбилей Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополе завершается праздничным концертом с участием звезд российской эстрады. Горожане подпевают песням о родине, Севастополе и флоте.
По данным правительства города, в программе участвуют Александр Маршал, Стас Пьеха, Юлия Савичева и другие звезды российской эстрады, группы "Город 312", "Земляне", "Градусы". На концерте присутствуют более 25 тыс. человек. В 21:00 запланирован фейерверк.
К началу праздничного шоу сотни людей собрались на центральной набережной Севастополя, идущем вдоль нее Приморском бульваре и главной площади города - площади Нахимова, где проходит концерт. 18 марта правительство города рекомендовало сделать выходным, и многие пришли сюда еще днем: погулять у моря, покататься на роликах с детьми или посмотреть на проходившую до концерта выставку военной техники. На большом экране, установленном на площади, перед началом концерта показали ролик - хронику событий, которые привели к воссоединению Крыма с РФ. Открыл концерт заслуженный артист России Владимир Самсонов, исполнив песню "С чего начинается Родина".
Отстаивали город
Севастопольцы узнают выходящих на сцену артистов: "О! Маршал! Он всегда к нам приезжает!" - звучит в толпе. Другому артисту подпевают: "Это Крым! И, по совести, это - Россия!". Российский триколор есть практически у каждого из сотен зрителей. Пенсионерка Раиса пришла с маленьким андреевским флагом - ее внук моряк. Пять лет назад, вспоминает женщина, на защиту города вместе с молодыми мужчинами встали и женщины, и старики.
"Нас начальник, львовянин, не отпускал [на акции Крымской весны], грозился уволить - так мы после работы шли. Вокруг города, везде были посты, были готовы отстаивать город, приходили даже старики, пенсионеры, говорили: "У меня награды за Афганистан, за другие войны, возьмите меня в ополчение!" - рассказала женщина.
По ее словам, практически сразу были организованы пункты сбора вещей, и люди несли для защитников города продукты, предметы гигиены, деньги, некоторые пекли пироги и передавали их ополченцам. "Пришла бабушка, достает 50 гривен и 5 гривен; 50 гривен отдает. Ее пытаются уговорить, что не надо, а бабушка отвечает: "Я войну пережила, хлеб и мясо у меня есть, а там нужнее", - привела пример собеседница.
"Было несколько дней напряженных, был ужас. А потом, когда нам сказали, что все, Россия с нами - тогда обрадовались. Все, сейчас расплачусь - от счастья!" - добавила женщина.
"До сих пор помню все это, как вчера было. Тот год очень сильно изменил мою жизнь, как и жизнь многих севастопольцев, это был очень сильный психологический, физический надрыв - работали все на износ, были на острие. А сегодня думаю, что мы действительно сделали в своей жизни что-то важное", - сказал Дмитрий, который работал корреспондентом одного из севастопольских СМИ и вел "хронику" Крымской весны.
Севастополь как подарок
Анатолий и его семья переехали на полуостров после 2014 года, благодаря тому, что он стал территорией РФ. "Мы всегда хотели жить на берегу моря, и выбор наш был очевиден - Севастополь, русский город. Мы отдыхали здесь в 2013 году, влюбились в этот город. А потом Севастополь стал российским, благодаря этому мы переехали, и ничуть не жалеем", - сказал он.
Для школьников из поселка Раздольное Республики Крым поездка в Севастополь стала подарком к празднику - их как юнкоров телестудии "Юнармии" пригласили снять сюжет о празднике. Они побывали на выставке военной техники - смогли посмотреть на современный ракетный комплекс "Бал", систему залпового огня "Град", бронированные машины, а также на экипировку военных водолазов.
Годовщина Крымской весны
В течение нескольких дней в Крыму и Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.