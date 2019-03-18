Энергоснабжение потребителей в Хабаровском крае восстановлено

ТАСС, 18 марта. Энергетики восстановили энергоснабжение в Хабаровском крае, где ранее из-за отключения оборудования на ряде подстанций без света оставались около 50 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети").

По данным Минэнерго РФ, 18 марта в результате ряда отключений на подстанциях и снижения нагрузки на генерирующих объектах без электроснабжения находилась часть бытовых потребителей Комсомольского района - изначально около 100 тыс. человек. Первое отключение произошло в 14:47 мск. По данным на 17:00 мск, без света оставались порядка 50 тыс. потребителей.

"Последствия для потребителей сейчас устранены. Примерно через час после сбоя основная инфраструктура была поставлена под напряжение, еще через 35 минут восстановлена разгрузившаяся генерация. Сбой на объектах "ФСК ЕЭС" был оперативно локализован защитной автоматикой. Причины дальнейшего развития аварии по объектам других энергетических компаний будут установлены специальной комиссией", - уточнили в пресс-службе.