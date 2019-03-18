Эксперт: в Крыму и Севастополе для яхтенного туризма нужно создать не менее 10 марин

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Не менее 10 марин необходимо построить на побережье Крыма и Севастополя для качественного развития яхтенного бизнеса в этих регионах. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

Ранее в понедельник на встрече президента России Владимира Путина с общественностью Республики Крым и Севастополя руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко озвучила несколько предложений по поддержке яхтенного туризма. Глава государства высказался за активное развитие яхтинга в Балаклавской бухте. В частности, он поручил силовым структурам "передвинуться", чтобы обеспечить возможности для развития яхтенного спорта и создания его базы в Балаклавской бухте.

"Марины должны быть построены, учитывая суточный переход, в 30-40 милях друг от друга. Без строительства марин никуда, не будет их - не будет этого бизнеса. Нам нужно хотя бы 10, минимум. Тогда будет сюда идти поток [туристов], а пока у нас только отток", - сказал Зубков. По его оценке, у этого рынка огромный потенциал, это доказывает мировой опыт.

"Весь мир сегодня на этом зарабатывает сумасшедшие деньги, Средиземное море все в яхтах, тысячи яхт. Взять опыт Турции - там все просто, не надо агентов, ты пришел и за 10 минут прошел все таможенные процедуры. Это бешеные деньги, которые государство может получать в виде налогов, люди тратят на заправку, еду, рестораны", - считает он.

"Зеленый свет" для яхтинга

По словам Литовко, прежде всего, для развития яхтинга, облегчения судовождения в этой зоне необходимо отменить пограничный режим, за исключением акватории, где располагаются объекты безопасности. Кроме того, важно разработать комплексную программу развития этого направления, предусмотрев в ней "индивидуальные, облегченные требования" к использованию яхт.

"Еще один вопрос - по развитию инфраструктуры. У нас есть морские порты пассажирского использования, которые в полную меру не реализуют свой потенциал, они могут по международному опыту быть реконструированы, и часть из них может быть отдана для яхтенной инфраструктуры. Мы разрабатывали концепцию развития портовой инфраструктуры вместе с правительствами Крыма и Севастополя, пока финансирование на данные цели не предусмотрено. Но если мы хотя бы несколько мест включим в программу, это позволит привлечь, обеспечить несколько тысяч мест для яхт", - отметила Литовко.

Зубков в целом согласен с этими предложениями и предлагает также обратить внимание на необходимость создания пункта пропуска яхт, его тоже можно организовать в Балаклаве. "Мы в Балаклаве три года назад своими силами построили этот пункт пропуска, он проработал всего полгода, его закрыли. Сегодня более менее режим [налажен] в Санкт-Петербурге, в Кронштадте создан круглосуточный пункт пропуска, есть низкие причалы для судов небольших, постоянно там стоят таможенники, пограничники, больше в России такого нет нигде", - пояснил собеседник агентства.

По данным Зубкова, в российском законодательстве нигде не прописано понятие "яхта". "У нас в России вообще нет понятия яхта, есть маломерное судно. Что танкер, что яхта - все [требования] одинаковы. Нужно большую законодательную базу менять, мы изначально были инициаторами того, чтобы взять черногорские законы по яхтингу и применить их к нам, но пока не сдвинулось ничего", - уточнил он.

Федерации парусного спорта Севастополя удалось добиться облегчения требований к эксплуатации яхт во время проведения регат.

"Пограничники издали с января 2018 года новый приказ: сейчас даже те яхты, маломерные суда, на которых стоит международная система автоматической идентификации судна для обеспечения безопасности плавания, должны поставить еще и систему "Виктория". Она дорого стоит, и ежемесячный взнос €60, а это, грубо говоря, спутниковый телефон, и непонятно, зачем это на яхтах. И так нам удалось пробить, чтобы во время регат нас не трогали, но этого не достаточно", - добавил Зубков.