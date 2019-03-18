Новгородские власти нашли 30 случаев начисления двойных платежей за вывоз ТКО с 2018 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области в процессе перехода региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами выявили 30 случаев начисления двойной оплаты за эту услугу с 2018 года, управляющим компаниям выданы предписания об устранении нарушений, и сейчас эта проблема в области почти решена, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля области Евгений Новожилов.

Ранее координатор проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что в ряде регионов страны выявлены проблемы с двойными платежками за вывоз мусора, в их числе была названа и Новгородская область. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. Как отметили региональные власти, в Новгородской области такая проблема появилась раньше, так как региональные операторы по обращению с отходами начали работать еще в 2018 году.

"С начала работы регионального оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Новгородской области в адрес органов жилищного надзора поступило 65 обращений граждан по вопросу неисключения оплаты за услугу и сбор по вывозу ТБО из платы за содержание жилого помещения. По всем данным фактам проведено 46 проверок в отношении управляющих организаций. Из этих 46 проверок подтвердились материалы о том, что эта плата не исключена всего в 30 случаях", - рассказал Новожилов.

По его словам, по всем 30 случаям управляющим компаниям были даны предписания на перерасчет. Новожилов отметил, что основная масса обращений поступала от жителей в летние месяцы. Сначала власти ограничивались предупреждениями в адрес управляющих компаний, а после перешли к более строгим мерам. "После августа мы стали составлять протоколы. Сумма штрафов составила от 15 тыс. до 150 тыс. рублей", - сказал он.

Как рассказал председатель комитета, на сегодняшний день таких обращений от собственников практически нет.

В области в 2018 году определили троих региональных операторов, их деятельность распределена на четыре зоны. Пресс-служба правительства сообщала, что в Новгородской области сформирован один из самых низких тарифов на вывоз ТКО в субъектах страны - от 266 до 392 рублей за кубометр.