Минкультуры разработало требования по содержанию животных в цирках и зоопарках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение законопроект по требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Новые требования разработаны в связи с тем, что действующие в настоящее время "Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР" (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973 г.) и "Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях" (утв. Минкультуры СССР 19.09.1974 г.) устарели и регулируют не все сферы использования животных в различных мероприятиях", - говорится в сообщении.

На данный момент проект находится на стадии общественных обсуждений до 29 марта. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

"Это не окончательная редакция требований, и они могут измениться по итогам общественного обсуждения. Кроме того, в настоящее время Минкультуры России тесно взаимодействует с Минприроды, который является разработчиком большинства подзаконных актов к 498-ФЗ, проводит совещания и обсуждает проекты с представителями заинтересованных ведомств и организаций", - отметили в пресс-службе.

В законопроекте прописаны необходимые требования по уходу за животными в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации, определены размеры вольеров, стандарты размещения животных, температурный режим их содержания, требования к питанию и питью.

Все обслуживание хищников, за исключением цирковой дрессуры, проводится только бесконтактно, согласно тексту документа. Также недопустимыми являются действия, способные напугать или разозлить животное. Внимание обращается на сбалансированный рацион, который необходимо составлять на основе данных о состоянии, размере и возрасте каждого животного и с учетом особых обстоятельств.

Необходимость обсуждения

По словам генерального директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, существующий вариант требований необходимо доработать.

"Дело в том, что есть четкое указание президента - принять закон о надлежащем уходе и обращении с животными, который принят и который требует большого количества доработок. Меня смущают некоторые позиции [требований], например, там есть пункт, что в зоопарках категорически запрещено человеку общаться с дикими животными. Я с этим не согласен, дело в том, что я сторонник сохранения контактных зоопарков, как это принято было еще с Советского Союза <...> Идея хорошая, она должна быть реализована, но ко всему нужно отнестись с некоторым пониманием и проведением круглых столов с профессиональным сообществом", - сказал Запашный.