Строительство синагоги в Севастополе планируется завершить в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Строительство синагоги в Севастополе планируется закончить в текущем году, а на ее открытие пригласить гостей из других стран, сообщил ТАСС раввин города Биньямин Вольф.

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя главе государства рассказали о завершении строительства синагоги на месте, где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Президент выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы надеемся, что до конца года", - ответил Вольф на вопрос о том, когда завершится строительство.

Он уточнил, что синагога будет рассчитана на 200 человек. Ее строительство ведется с 2013 года и почти завершено. Здание обладает очень хорошей акустикой, и, по данным Вольфа, таких конструктивных решений в России пока не использовалось. "Она будет одной из самых красивых в мире", - уверен собеседник.

По его словам, на открытие храма будут приглашены гости из-за рубежа - представители иностранных еврейских общин. Кроме того, планируется передать приглашение президенту РФ. "Если он приедет, для нас это будет большая радость", - отметил раввин.

Ранее сообщалось, что строительство севастопольской синагоги велось на деньги украинского бизнесмена Игоря Коломойского, однако финансирование прекратилось, когда синагога была почти готова. Сейчас, как уточнил Вольф, строительство ведется исключительно на средства прихожан.