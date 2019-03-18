Квест "Оборона Севастополя", концерты и выставки посвятили Крыму в городах СЗФО

ТАСС, 18 марта. Около трех тысяч человек собрал концерт-фестиваль "Крымская весна", прошедший в понедельник в Архангельске, сообщили ТАСС организаторы. Помимо концертов в городах Северо-Запада состоялись тематические уроки и художественная выставка в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

"Концерт состоялся у областного театра драмы в Архангельске, он привлек около трех тысяч человек. В нем приняли участие эстрадные коллективы Архангельска. Затем на сцену вышел рок-коллектив из Екатеринбурга - "Смысловые галлюцинации", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

На базе центра "Патриот" в Архангельске состоялась открытая областная военно-историческая игра "Оборона Севастополя". "В квесте приняли участие около 50 школьников - команды образовательных организаций, патриотических объединений, молодежных общественных организаций. Возраст участников - старше 14 лет", - рассказала ТАСС пресс- секретарь центра Анна Резвая.

Игра включала в себя семь этапов. Участникам необходимо было вязать морские узлы, ориентироваться в исторических датах, знать корабли Черноморского флота, назвать героев и памятные места Севастополя, определить воинское звание, продемонстрировать навыки в азбуке Морзе.

В Нарьян-Маре завершился детский конкурс вокального мастерства "Хрустальный колокольчик". В этом году он был посвящен Крыму, сказали ТАСС в пресс-службе администрации округа. В соцсетях НАО прошла акция: жителям округа предлагалось разместить фото из поездок на полуостров с хештегами #ялюблюкрым #крымнаш, #НАО. В школах Череповца организовали тематические уроки, а на художественном отделении Училища искусств имени В. В. Верещагина открылась студенческих работ, посвященных природе, быту и культуре Крыма.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.