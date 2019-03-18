Концерт и салют. 30 тыс. человек празднуют воссоединение с РФ в столице Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей Симферополя пришли в понедельник вечером на центральную городскую площадь отпраздновать пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ТАСС. Концерт посетил президент России Владимир Путин и поздравил крымчан с праздником.
Площадь украсили российскими и крымскими флагами. Здесь также установили сцену с мультимедийными экранами, трансляция велась и по местным телеканалам, и в соцсетях.
Для зрителей дали концерт региональные творческие коллективы, а также звезды российской эстрады, среди которых группа "Любэ", Хор Турецкого, Михаил Шуфутинский, Денис Майданов и другие.
Атмосфера на площади царила по-настоящему праздничная. Люди пришли целыми семьями, с друзьями.
У жителей Симферополя Николая и Виктории двое детей: старшему сыну Ивану пять лет, младшая дочь Настя - еще в коляске. "Знаете, когда Крым воссоединился с Россией, появилось чувство защищенности у нас, чего не было ранее. Надежнее стало", - отмечает 32-летняя Виктория, которая работает медсестрой в одной из городских больниц.
"У нас сегодня праздник. Это же Россия, это же прекрасно. Это праздник победы, я считаю", - говорит Ольга, воспитатель в детском саду, которая пришла на концерт со своей подругой Еленой.
Концерт, президент и салют
На площади было много молодежи, некоторые пришли с российскими, крымскими и крымско-татарскими флагами. "Мы с друзьями пришли посмотреть на президента. Не думали, что когда-нибудь получится его увидеть, а тут такая возможность", - сообщил корреспонденту ТАСС Осман Куртсаитов.
На площади выступила группа "Любэ", которая исполнила свои хиты, в том числе "Комбат". Вся площадь подпевала артистам, и сразу после хита под овации на сцене появился президент России.
Владимир Путин поздравил крымчан с пятилетием воссоединения полуострова с Россией и заявил, что Крымская весна вошла в историю и сознание людей и стала возможной благодаря историческому референдуму, в котором жители региона приняли участие и проголосовали за это решение.
Глава государства сделал "определенное историческое сравнение". По его мнению, поведение севастопольцев и крымчан напомнило ему "бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе поближе к сердцу боевые знамена своих частей". Так и жители полуострова, по его словам, "находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы, на протяжении десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к России".
По завершении концерта небо над Симферополем раскрасили огни праздничного салюта.
Празднует весь Крым
Праздничные концерты, митинги, выставки декоративно-прикладного искусства, приуроченные к первой пятилетке воссоединения Крыма с Россией прошли во всех городах и районных центрах полуострова.
Одно из самых зрелищных и массовых мероприятий состоялось в Ялте - на Южном берегу Крыма, где более двух тыс. человек разных возрастов в одежде цветов российского флага совершили забег на 2019 м. Перед забегом разминку с участниками флешмоба провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
В Керчи, на востоке полуострова, прошли народные гулянья, которые начались с торжественного митинга. Также в этот день юным керчанам, которым исполнилось 14 лет, были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.