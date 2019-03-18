Концерт и салют. 30 тыс. человек празднуют воссоединение с РФ в столице Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей Симферополя пришли в понедельник вечером на центральную городскую площадь отпраздновать пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ТАСС. Концерт посетил президент России Владимир Путин и поздравил крымчан с праздником.

Площадь украсили российскими и крымскими флагами. Здесь также установили сцену с мультимедийными экранами, трансляция велась и по местным телеканалам, и в соцсетях.

Для зрителей дали концерт региональные творческие коллективы, а также звезды российской эстрады, среди которых группа "Любэ", Хор Турецкого, Михаил Шуфутинский, Денис Майданов и другие.

Атмосфера на площади царила по-настоящему праздничная. Люди пришли целыми семьями, с друзьями.

У жителей Симферополя Николая и Виктории двое детей: старшему сыну Ивану пять лет, младшая дочь Настя - еще в коляске. "Знаете, когда Крым воссоединился с Россией, появилось чувство защищенности у нас, чего не было ранее. Надежнее стало", - отмечает 32-летняя Виктория, которая работает медсестрой в одной из городских больниц.

"У нас сегодня праздник. Это же Россия, это же прекрасно. Это праздник победы, я считаю", - говорит Ольга, воспитатель в детском саду, которая пришла на концерт со своей подругой Еленой.

Концерт, президент и салют

На площади было много молодежи, некоторые пришли с российскими, крымскими и крымско-татарскими флагами. "Мы с друзьями пришли посмотреть на президента. Не думали, что когда-нибудь получится его увидеть, а тут такая возможность", - сообщил корреспонденту ТАСС Осман Куртсаитов.