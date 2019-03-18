Эрдоган не поддерживает превращение собора Святой Софии в мечеть

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не поддерживает идею превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

"Сейчас намазы проводятся в отдельной части Святой Софии, площадь этой территории можно увеличить, это не проблема. Но что это даст? Есть последствия, и они могут быть серьезными. Думают ли те, кто требуют превращения собора в мечеть, о том, что может случиться с нашими мечетями, которые находятся в разных странах мира", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Kanal 7.

Собор Святой Софии - наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя, как тогда называли город на берегах Босфора. По преданиям, план строительства собора Юстиниану во сне поведал ангел. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.

С 1453 года там находилась мечеть. В 1935 году собор Святой Софии стал музеем.