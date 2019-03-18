На Кипре прошли мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

НИКОСИЯ, 18 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, завершились в понедельник в столице Республики Кипр. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, мероприятия проходили на базе Российского центра науки и культуры в Никосии.

В соответствии с разработанной программой в Российском центре науки и культуры (РЦНК) прошла мультимедийная выставка "Красоты Крыма", где на широких экранах местным жителям были представлены фото и видео пейзажей полуострова. Состоялась викторина "История Крыма", посвященная знанию деталей жизни полуострова в различные времена. Помимо этого, местные жители смогли увидеть несколько художественных и документальных фильмов о жизни полуострова.

Наибольший интерес среди киприотов вызвал фильм "Крым. Путь на Родину", показ которого состоялся в понедельник в РЦНК. Для удобства фильм был показан с английскими субтитрами.