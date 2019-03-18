Путин обсудит задачи прокуроров на 2019 год на коллегии Генпрокуратуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства в своем выступлении даст оценку работе органов прокуратуры в 2018 году и определит основные задачи на текущий год", - говорится в сообщении.

Российский лидер лично курирует работу Генпрокуратуры РФ и других правоохранительных структур. Он традиционно посещает четыре итоговые за год коллегии силовых и правоохранительных органов, причем на трех из них - в Минобороны, МВД и ФСБ России - российский лидер уже побывал в последние месяцы.

Одной из магистральных тем выступлений президента перед правоохранителями стала борьба с неправомерным давлением на бизнес, она перекликалась с разделом последнего послания главы государства Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что как бизнес, так и сами правоохранители обязаны строго соблюдать закон. Что касается жалоб на давление со стороны силовых структур, то для оперативного реагирования на них Путин поручил создать специальную цифровую платформу.

На заседании коллегии МВД России он обратил внимание, что этот механизм должен быть действенным, а работа с жалобами ни в коем случае не может сводиться к формальным отпискам. От сотрудников ФСБ президент потребовал оперативно реагировать на нарушения прав бизнеса, которые допускают сотрудники как правоохранительных, так и надзорных и контрольных органов.

В числе других приоритетных задач, которые Путин в последние годы озвучивает перед правоохранителями, традиционно остаются борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, обеспечение защиты политических, экономических, социальных и других прав граждан России. Годом ранее президент обращал внимание прокуроров, в частности, на необходимость пресекать факты завышения цен на услуги ЖКХ, незамедлительно реагировать на нарушения трудовых прав, защищать законные интересы несовершеннолетних, а также усилить надзор за следствием. Тогда же речь шла и о борьбе прокуратуры с экстремизмом в интернете. На этот раз коллегия проходит буквально на следующий день после того, как глава государства подписал закон, дающий генеральному прокурору РФ и его заместителям право инициировать на досудебном этапе блокировку фейковых новостей в Интернете.