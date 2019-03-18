Путин примет победителей конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".

В пресс-службе Кремля напомнили, что "основная задача конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации". Финал "Лидеров России" завершился 17 марта в Сочи, финалисты получили гранты на повышение квалификации. Также они имеют уникальную возможность получить наставника из числа высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства администрации президента РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, напомнили в Кремле.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.

Финалистов оценивали, в частности, по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями - партнерами конкурса.

По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.

История конкурса

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года на площадке образовательного центра "Сириус" в Сочи. Победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов.

Назначения получили более 80 участников первого конкурса, из них двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.