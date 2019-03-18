СМИ: Австралия снизит квоты на квалифицированных мигрантов

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии намерено снизить максимальную ежегодную квоту на прием квалифицированных мигрантов со 160 тыс. до 130 тыс. человек в год. Об этом сообщает во вторник издание The Sydney Morning Herald.

Как ожидается, также будет узаконено ограничение для квалифицированных мигрантов на проживание первые пять лет в городах Сидней и Мельбурн (административные центры штатов Новый Южный Уэльс и Виктория). Правительство Австралии одобрило соответствующий пакет изменений в национальное миграционное законодательство.

"Управление ростом населения страны - это политическая задача нашего правительства, и мы будем ее последовательно решать. Частью этого решения является создание миграционной программы, удовлетворяющей потребности нашей экономики и учитывающей нужды регионов и потенциал наших городов", - отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон во время выступления в торговой палате Австралии в Мельбурне.

Ожидается, что ограничение на проживание в Сиднее и Мельбурне коснется также студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации. Им придется выбирать учебные заведения в других городах страны. Лишь после пятилетнего периода, если программа обучения будет продолжаться, они смогут выбрать в качестве места обучения Мельбурн или Сидней.

Число постоянных мигрантов в Австралии в течение последних четырех лет законодательно было ограничено планкой в 190 тыс. человек в год, однако с 2017 года страна принимала не более 160 тыс. В 2018 году по различным миграционным программам в страну въехали всего 112 тыс. человек. Ранее Моррисон неоднократно заявлял, что его правительство намерено и в дальнейшем сокращать квоты на прием мигрантов, а также предпринять ряд усилий для более равномерного распределения миграционного потока по стране.