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Впервые с начала пожароопасного сезона в районе Приморья снят особый противопожарный режим

В статусе действующего он остается еще на 10 территориях региона

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Власти муниципального образования в Приморье впервые с января, когда был открыт пожароопасный сезон, отменили особый противопожарный режим (ОПР). Как сообщает во вторник пресс-служба администрации края, ОПР снят в Ольгинском районе.

Из-за аномально теплой и сухой зимы пожароопасный сезон в Приморье начался в январе. На сегодняшний день он открыт в 33 из 34 муниципалитетов. До вчерашнего дня в 11 из них действовал особый противопожарный режим.

"В Ольгинском районе снят особый противопожарный режим. В статусе действующего он остается еще на 10 территориях края. За прошедшие сутки в регионе потушено семь лесных пожаров. Пожары на площади более 60 га ликвидированы в Михайловском, Черниговском, Хасанском, Анучинском, Надеждинском, Шкотовском районах", - говорится в сообщении.

На тушении работали почти 60 человек и 12 единиц техники. Согласно данным космического мониторинга, на территории края выявлены 54 тепловые аномалии (зоны повышенной температуры). Для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тыс. человек и почти 3 тыс. единиц техники. Губернатор Олег Кожемяко поручил создать круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами в районах края, сформировать резервные группы, усилить патрулирование территорий с воздуха.

На время действия пожароопасного периода запрещено разводить костры в опасных с точки зрения распространения огня местах, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках, жечь сухую траву. С начала года в регионе произошло более 260 лесных пожаров на площади 23,2 тыс. га.

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