Правительство Японии приняло законопроекты, запрещающие физическое наказание детей

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания. Документ будет немедленно внесен на утверждение в парламент, передает информационное агентство Kyodo.

Запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и педагогов. В качестве следующего шага правительство намерено уточнить уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над несовершеннолетними.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми, которые известны полиции и органам опеки. Непосредственным поводом для этого стала потрясшая страну история 10-летней девочки из города Тиба неподалеку от Токио. В январе она погибла из-за того, что ее в семье систематически избивали, лишали пищи и держали на холоде. В настоящее время отец девочки арестован.

Японская полиция в прошлом году сообщила социальным службам о более чем 80 тыс. случаев физического или психологического насилия в отношении несовершеннолетних. Это рекордный показатель за все время ведения такой статистики.