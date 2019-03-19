Nikkei: в Японии разрешат продажу продовольствия, созданного путем генного редактирования

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии намерено ввести уведомительную систему для продажи в стране новых видов продовольственных товаров, созданных на основе редактирования генома. Об этом сообщает во вторник Nikkei.

По ее данным, уже этим летом в магазины могут поступить, например, помидоры, помогающие при повышенном давлении, куриные яйца, не вызывающие аллергию и т.д.

Методика редактирования основана на удалении или перемещении некоторых фрагментов генома, например, овощей или съедобных рыб. Эксперты министерства пришли к выводу, что это в принципе не отличается от селекции или естественных изменений, которые периодически происходят в природе. Поэтому они решили, что продажа таких типов продовольствия не требует специальных проверок на безопасность.

В то же время в Японии по-прежнему будет запрещена продажа продуктов, созданных на основе внедрения в геном чужеродных генов.

По данным Nikkei, в США достигнуты большие успехи в выращивании сельскохозяйственных культур, созданных на основе редактирования генома. Однако их реальная продажа там пока не ведется. В странах Евросоюза действуют серьезные ограничения на все виды продовольствия, созданные путем генетических манипуляций. Поэтому Япония может стать первой страной в мире, где такие товары поступят в широкую продажу.

В то же время японские потребители, отмечает газета, в массе своей настороженно относятся к таким товарам, что может стать серьезным препятствием для их сбыта.