ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Циклон со шквалистым ветром и снегопадами приближается к Камчатке, сообщает во вторник региональный главк МЧС.

"К берегам Камчатки со стороны Охотского моря приближается циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферный вихрь начнет оказывать влияние на полуостров 20 марта", - говорится в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе ожидается местами сильный снег, метель. Сила ветра на побережьях в порывах достигнет 20 м/с. В четверг циклон сместится в центральные и северные районы Камчатки. Там ожидаются снегопады, ветер на восточном и юго-западном побережьях порывами до 15-20 м/с.

"Силы камчатской территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий. Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах", - отмечают в региональном главке.

Населению рекомендовано принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов в период непогоды.