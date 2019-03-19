Ученые: океан поглощает около трети выбросов СО2, связанного с деятельностью человека

ЖЕНЕВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Потепление на Земле шло бы более быстрыми темпами, если бы не способность океанов поглощать выбросы углекислого газа, связанные с хозяйственной деятельностью человека. Как установила группа исследователей из семи стран, работавшая под руководством специалистов Швейцарской политехнической школы Цюриха (ETH Zurich), за 13 лет - с 1994 по 2007 год - Мировым океаном из атмосферы было "изъято" 34 млрд т СО2, что составляет 31% от общего объема таких выбросов.

"Не весь СО2, произведенный в результате сжигания ископаемого топлива, остается в атмосфере и способствует глобальному потеплению. Океан, а также экосистемы на суше поглощают из атмосферы значительную часть объема этой рукотворной эмиссии", - пояснили в ETH Zurich. Океан аккумулирует двуокись углерода в два этапа: сначала СО2 растворяется в поверхностном слое воды, а затем в результате циркуляции и смешивания он распределяется в водной массе, перемещаясь с поверхности во внутренние области, где накапливается и "хранится". "Без такого поглощения концентрация СО2 в атмосфере и масштабы изменения климата были бы существенно выше", - констатируют в ETH Zurich.

Группа ученых во главе с профессором Николасом Грубером опиралась в своей научной работе на результаты более 50 экспедиций, предпринятых в 2003-2013 годах с целью исследования состава воды. Образцы отбирались как на поверхности океанов, так и на глубине до 6 км. Было установлено, что за последние 200 лет доля поглощаемого СО2 остается примерно одинаковой, несмотря на количественный рост его объемов. Иными словами, чем больше становится двуокиси углерода в атмосфере, тем большее ее количество аккумулирует океан. Так будет происходить до момента насыщения, который пока не наступил. Во всяком случае, в 1994-2007 годах "глобальный океан продолжал принимать антропогенный СО2 темпами, которые соответствуют темпам увеличения СО2 в атмосфере", считает профессор Грубер.

Океан помогает людям

Вместе с тем, хотя в целом на планете темпы поглощения соответствуют темпам эмиссии, разные районы океанов ведут себя в этом отношении неодинаково. В частности, в Северной Атлантике в 1994-2007 годах было поглощено на 20% меньше углекислого газа, чем можно было ожидать. Ученые предполагают, что это произошло в связи с замедлением циркуляции воды в конце 90-х годов, которая в свою очередь была вызвана влиянием изменения климата. Однако в Южной Атлантике в тот же период поглощение СО2 океаном усилилось, и это компенсировало слабый процесс поглощения в Северной Атлантике. Аналогичные процессы были зарегистрированы исследователями в водах рядом с Антарктидой в Тихом и Индийском океанах.

"Мы установили, что морское поглощение не является простой реакцией на увеличение атмосферного СО2. Его значительная чувствительность к вариациям климата говорит о наличии существенного потенциала ответной реакции на происходящее сейчас изменение климата", - отметил Грубер. Другое исследование, в котором участвовал этот ученый в 1980-1990 годах, дало возможность рассчитать объем двуокиси углерода, который, предположительно, был аккумулирован океаном с 1800 по 1994 год, - 118 млрд т.

Как подчеркивают в ETH Zurich, поглощая углекислый газ, "океаны оказывают большую услугу человечеству, однако все имеет свою цену: растворяясь в воде, СО2 вызывает рост кислотности морской воды". Полученные данные показали, что такая повышенная кислотность достигает глубины в 3 тыс. м. Этот процесс, предупреждают ученые, может иметь негативные последствия для жизни многих обитателей океанов, в частности, моллюсков.