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Медики Узбекистана и России будут обмениваться опытом инновационного здравоохранения

Как сообщили в Национальной палате инновационного здравоохранения Узбекистана, такое решение принято в ходе переговоров в Москве

ТАШКЕНТ, 19 марта./ТАСС/. Узбекистан и Россия будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере инновационного здравоохранения. Об этом во вторник со ссылкой на договоренность Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана и Национальной медицинской палатой (НМП) РФ сообщила ТАСС пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

"Договоренности о тесном сотрудничестве с Национальной медицинской палатой РФ достигнуты в ходе поездки в Москву делегации Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана, в ходе которой состоялись переговоры делегаций, возглавляемых руководителями палат Равшаном Изамовым и Леонидом Рошалем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита обсуждались такие вопросы как аккредитация врачей, обязательное медицинское страхование (ОМС) граждан, внедрение системы непрерывного медицинского образования и переподготовки кадров.

По результатам переговоров, российская сторона выразила готовность пригласить специалистов из Узбекистана в свои ведущие медицинские образовательные центры и вузы для проведения консультаций, рекомендаций и обмена опытом.

Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистан образована в августе 2018 года. Она является уполномоченной организацией в налаживании эффективного сотрудничества с зарубежными и международными организациями в области здравоохранения. В числе ее основных задач - внедрение инновационной модели управления здравоохранением, цифровизация системы сбора и анализа медицинской статистики, внедрение системы регистрации врачей и провизоров и создание их единой общедоступной электронной базы данных.

Теги
УзбекистанРоссияРошаль, Леонид Михайлович
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