Власти купят обеззараживающую установку в больницу для онкобольных детей Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти выделят Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) в Благовещенске 1,2 млн рублей на покупку обеззараживающей установки в процедурный кабинет гематологического отделения, где лечат онкобольных детей, в том числе с сопутствующим диагнозом "гепатит С", сообщается во вторник на сайте правительства Амурской области.

В конце декабря 2018 года у 12 детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Источник заражения детей до сих пор не установлен - ответ на вопрос, где и каким образом они могли заразиться, должна дать экспертиза, так как пациенты выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона.

"Амурская областная детская клиническая больница получит <...> 1,2 [млн рублей] на приобретение обеззараживающей установки для процедурного кабинета гематологического отделения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным региональных властей, увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С может быть связано с улучшением качества диагностики. Совместно с правительством РФ и управлением Роспотребнадзора они продолжают работу над установкой и предотвращением причин заражения детей онкогематологического отделения больницы, пациентам оказывается необходимая медпомощь.

В АОДКБ с целью разделения потоков больных в январе 2019 года проведены ремонтные работы, и дети, имеющие сопутствующий диагноз "хронический гепатит С" теперь госпитализируются в отдельные палаты, также здесь создан кабинет для оказания медпомощи детям с вирусным гепатитом С.