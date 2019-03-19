Минюст предлагает отправлять заключенных за проступки в одиночные камеры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции России предлагает разрешить применять взыскание в виде помещения в одиночную камеру тех заключенных тюрем, которые злостно нарушают режим содержания. Об этом сказано в законопроекте, текст которого размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом планируется расширение применения в виде взыскания перевода осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в одиночные камеры. В настоящее время этот вид взыскания применяется в исправительных колониях особого режима. Законопроектом будет предусмотрена возможность его применения в отношении осужденных, содержащихся в тюрьмах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отличие колонии от тюрьмы заключается в том, что тюремный режим содержания является более жестким. Так, перемещения в тюрьме (в отличие от колонии) без конвоя практически исключены.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить с учетом инфляции размер дисциплинарного штрафа за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Размер штрафа не пересматривался с 2004 года и составляет 200 рублей. Документ предусматривает установление штрафа в размере от 500 до 700 рублей.

В настоящий момент законопроект, предложенный Минюстом, проходит общественные обсуждения. Они завершатся 1 апреля 2019 года.