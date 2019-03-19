Шойгу: россияне вышли на "твердую тройку" по уровню знания географии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уровень знаний гражданами России географии вырос за несколько лет проведения географического диктанта и оценивается на "твердую тройку". Об этом сообщил в интервью ТАСС, "Российской газете" и "Комсомольской правде" президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

"Если говорить в целом по стране, у нас растет средний балл знаний по географии. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую, уверенную тройку. В прошлом году впервые разбили задания на две части: первая - полегче, вторая - посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй - где-то 47", - сказал Шойгу.

Президент РГО рассказал, что диктант также написали более 100 тыс. военнослужащих не только в России, но и на зарубежных базах - в Абхазии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Сирии и Южной Осетии. "Писали даже на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне, например, в Аденском заливе", - подчеркнул он.

"Мы увидели заинтересованность наших воспитанников, курсантов, военнослужащих, поняли, что люди тянутся к знаниям, и не только географическим. Поэтому родилась новая идея, и мы провели первый военно-исторический диктант. Очень хотим, чтобы все, кто связан с армией, и те, кто только хочет пойти служить, знали историю нашей Родины. Во всяком случае, не учили ее по искаженным или выдернутым из контекста фактам", - добавил Шойгу.