В Южной Корее с 23 марта начинается сезон цветения сакуры

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Метеорологическое управление Республики Корея сообщило во вторник, что цветение вишни в этом сезоне в стране может начаться уже в ближайшие выходные. Это связано с тем, что на юге Корейского полуострова установилась более теплая погода по сравнению со средними показателями прошлых лет.

По данным метеорологов, сезон цветения вишни начнется 23 марта с муниципального округа Чинхэ-гу города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо, после чего постепенно будет продвигаться на север. Ожидается, что 7 апреля первые цветы сакуры распустятся в Сувоне в провинции Кёнгидо и в Инчхоне, а несколькими днями позднее - в Сеуле. С начала цветения до пика обычно проходит около недели, поэтому в полной мере насладиться цветением вишни в южнокорейской столице можно будет уже в середине апреля.

Наиболее известна в мире цветением сакуры Япония, однако такие деревья растут и в Корее. В период цветения, который длится от 5 до 10 дней, многие корейцы собираются компаниями в парках, где устраивают пикники. Многие жители страны верят, что загаданные в этот период желания сбудутся, если съесть лепесток цветка вишни.

Лучшим местом для того, чтобы любоваться цветением сакуры, в Сеуле считается парк Ёидо у набережной реки Ханган. Здесь ежегодно проходит фестиваль вишни, во время которого власти перекрывают движение транспорта по аллее для того, чтобы отдыхающим ничто не мешало насладится этой красотой.

Второй по популярности "вишневый маршрут" - пешеходная дорога на гору Намсан, вдоль которой плотно растут деревья сакуры, а также любимые корейцами азалия и форзиция.