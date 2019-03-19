МВД хочет получить разрешение просматривать видеоматериалы, снятые членами ОНК в колониях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МВД РФ считает, что должно иметь разрешение на просмотр видеоматериалов, отснятых членами общественных наблюдательных комиссий при посещении ими колоний. Об этом сказано в поправках к закону "О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК", текст которых размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Полученные материалы подлежат изучению начальником (руководителем) места принудительного содержания или уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России, в ведении которого оно находится, совместно с членами комиссии", - сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что такая мера позволит не допустить нарушения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Для этого необходимо регламентировать видеосъемку на территории мест лишения свободы. В проекте закона указывается, что копии фотографий и видео должны храниться в месте принудительного содержания в установленном порядке. Вместе с тем законопроект разрешает членам ОНК снимать на собственную аппаратуру, которая не способна оперативно передавать отснятые материалы.

В документе отмечается, что члены ОНК могут фотографировать и снимать на видео только тех людей, которые дали письменное согласие на это, либо данное согласие было получено от их законных представителей. Процесс съемки должен контролироваться представителем администрации. В случае, если в объектив камеры попадут пункты охраны, системы контроля безопасности или сотрудники мест принудительного содержания, представителя ОНК попросят удалить отснятое.

В документе отмечается, что начальник места принудительного содержания вправе запретить съемку, если указанные выше условия соблюсти невозможно.