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Fox: экс-глава комитета по разведке в Конгрессе подал к Twitter иск на $250 млн

По данным телеканала, Девин Нуньес заявил, что соцсеть распространяла дискредитировавшую его информацию

ТАСС, 19 марта. Бывший председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес подал иск к Twitter и нескольким ее пользователям на сумму $250 млн, обвинив компанию в распространении порочащих сведений и клеветы. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление, которое оказалось в его распоряжении.

По данным телеканала, Нуньес заявил, что Twitter хотела сорвать его работу в спецкомитете, который он возглавлял до 2019 года. Он, в частности, указал, что Twitter "сознательно размещала материалы, носившие явно оскорбительный, разжигающий ненависть и дискредитирующий его характер, и извлекала из этого выгоду".

Нуньес также обвинил компанию в "теневой блокировке консерваторов", указав, что та скрывала их сообщения в социальной сети, систематически блокировала оппозиционные точки зрения и полностью игнорировала жалобы на оскорбительное поведение других пользователей.

Как отмечает Fox News, Нуньес требует от компании компенсации в размере $250 млн и еще $350 тыс. штрафа. Он также добивается судебного постановления, согласно которому Twitter должна будет раскрыть имена тех, кто вел аккаунты, распространявшие дискредитировавшую Нуньеса информацию.

В Twitter телеканалу отказались комментировать информацию об иске от бывшего главы спецкомитета по разведке.

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