CNN: сеть Hilton пообещала поставить нуждающимся 1 млн кусков мыла из обмылков

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Сеть гостиниц Hilton Worldwide Holdings поставила цель изготовить 1 млн кусков мыла из обмылков к 15 октября. Это международный день чистых рук, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, Hilton будет использовать остатки мыла, собранные в номерах гостиниц Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton, Homewood Suites и Home2 Suites. Обмылки предполагается "раздавливать, подвергать санитарной обработке и нарезать на новые куски мыла".

Телекомпания не уточняет, куда группа отелей планирует отправить полученный продукт. В публикации говорится о том, что партнером Hilton в этом проекте выступает общественная организация Clean the World, специализирующаяся на обеспечении нуждающихся предметами личной гигиены. Член руководства Hilton Worldwide Holdings Билл Данкан обратил внимание на то, что эта группа гостиниц одной из первых в данной отрасли занялась переработкой остатков мыла.

Как напоминает CNN, Hilton ранее уже выступала с подобными инициативами. Гостиничный сетевик помогал перерабатывать скапливающиеся после посетителей остатки лосьона и емкости из-под шампуня для переработки и производства наборов с предметами личной гигиены. Согласно публикации, Clean the World совместно с Hilton за последние 10 лет распределили между семьями нуждающихся 7,6 млн кусков переработанного мыла. В процессе переработки было использовано более 907 т обмылков в емкостях, которые не пришлось отправлять на свалки.