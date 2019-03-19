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Путин направил приветствие участникам IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Президент подчеркнул, что состязания заслуженно стали значимым мероприятием спортивного календаря

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Насыщенная соревновательная программа, открытая, доброжелательная атмосфера, которой славятся Сельские игры, с каждым годом привлекают все больше участников из разных регионов нашей страны, приобщают молодежь к ценностям активного и здорового образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, дарят яркие, положительные эмоции как участникам, так и многочисленным зрителям и гостям этого замечательного праздника", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что состязания завоевали популярность и заслуженно стали значимым мероприятием спортивного календаря. Он выразил уверенность, что соревнования пройдут "на высоте", запомнятся победами и достижениями, а также поспособствуют решению актуальных социальных проблем на селе.

Глава государства пожелал участникам удачи, успехов и добрых, незабываемых впечатлений.

Финальные соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр проводятся с 19 по 23 марта в Тюмени. В их программу включены такие дисциплины, как гиревой спорт, лыжные гонки, троеборье дояров, городошный спорт, полиатлон, троеборье механизаторов, соревнования спортивных семей, шахматы, шашки.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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