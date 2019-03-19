В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Проект закона... предусматривает введение на территории РФ сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад", - говорится в пояснительной записке.

Инициатива разработана "в целях введения в РФ более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток, и направлена на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом", пишет разработчик. По его мнению, принятие законопроекта "не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток.

В частности, возврат к сезонным переводам стрелок часов "приведет к значительному увеличению эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18 до 23 часов (в среднем на 50%), при этом светлое время суток в утренние часы с шести до 10 утра сократится незначительно (в среднем на 8,5%)", считает единоросс. Он отметил, что в этом случае с ноября по март порядок исчисления времени останется прежним, а светлое время суток не сократится ни в утренний, ни в вечерний периоды. "В результате принятия закона также уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, так как в период действия летнего времени свет в домах будет включаться на час позже", - указал он.

Барышев сослался на исследования, согласно которым в России в результате сезонного перевода стрелок часов ежегодно экономится не менее 2,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии. "Принятие закона позволит снизить количество ДТП за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток, а также обеспечит безопасность граждан на улицах в вечернее время", - считает автор инициативы.