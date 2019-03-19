В Перми специалисты взяли пробы воздуха после жалоб жителей на резкий химический запах

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Жители Перми во вторник утром почувствовали резкий химический запах в одном из микрорайонов города, куда незамедлительно выехали специалисты центра гигиены и эпидемиологии Пермского края для взятия проб воздуха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

"Специалисты центра гигиены и эпидемиологии Пермского края выехали для взятия проб воздуха, чтобы выяснить, соответствует ли его качество нормативным показателям, пока результатов нет, данные в обработке", - сказали в пресс- службе управления.

Неприятный запах почувствовали жители Кировского района города Перми, здесь находятся предприятие по производству кислот и фторорганических жидкостей, моющих средств, компания по разработке, производству и внедрению химических реагентов и технологических решений для эффективного строительства скважин и разработки месторождений, компания по производству фторосодержащих ароматических и алифатических соединений, галогеносодержащих нефторированных соединений для электронных газов, синтеза лекарственных препаратов, средств защиты растений, улучшения свойств синтетических смол, резин, пластмасс.