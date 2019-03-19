МВД предложило оборудовать пассажирские автобусы трехточечными ремнями безопасности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Трехточечные ремни безопасности могут появиться в российских пассажирских автобусах в ближайшее время в целях предотвращения тяжких последствий при ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что к числу угроз в области безопасности дорожного движения отнесено значительное количество транспортных средств, которые не отвечают современным требованиям безопасности, что в большей степени касается автобусов. "Опыт совершенствования требований к активной и пассивной безопасности легковых автомобилей показывает положительный эффект в деле сохранения человеческих жизней. В связи с этим в рамках межведомственной рабочей группы с Росстандартом МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности конструкции автобусов. В том числе это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сидениями, наличию трехточечных ремней безопасности, жесткости кузова, иных инновационных решений", - сказали в МВД.

Как отметили в министерстве, стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы ставит целью повышение безопасности дорожного движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин сообщал ТАСС, что ГИБДД предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности. Госавтоинспекция уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

В конце февраля на итоговой коллегии МВД президент России Владимир Путин попросил ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.