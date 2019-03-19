СМИ: власти Италии запретили заход очередному судну с мигрантами

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Очередное судно с 49 спасенными в Сицилийском проливе мигрантами стоит перед островом Лампедуза, не имея разрешения властей Италии зайти в порт и начать высадку. Как сообщает во вторник агентство ANSA, речь идет об итальянском борте Mare Ionio, входящем в проект Mediterranea, поддержанный рядом политиков и общественных организаций.

Среди 49 спасенных 12 несовершеннолетних. Им была оказана помощь накануне у ливийских берегов. Экипаж итальянского судна вмешался в ситуацию, потому что людям грозила гибель. Координаторы Mediterranea сразу запросили у итальянских властей разрешение на заход в безопасный порт.

По распоряжению МВД Италии, судну был запрещен заход в территориальные воды Италии. Однако учитывая семибалльный шторм, экипаж принял решение двигаться к острову Лампедуза, нарушив распоряжение.

Сейчас судно окружено катерами итальянской службы береговой охраны и финансовой гвардии. Министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини уже указал, что "итальянские порты остаются закрыты". Благодаря такой жесткой линии с начала этого года удалось добиться прекращения прибытия мигрантов по морю. Их число с начала года составляет 348 человек, что на 97% меньше, чем за тот же период в 2017 году, и на 94% меньше, чем в прошлом году.