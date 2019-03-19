ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Участниками досрочного этапа ЕГЭ-2019, который стартует в среду, станут более 35 тыс. человек, об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

как показал себя единый госэкзамен за десять лет

Эволюция ЕГЭ: как показал себя единый госэкзамен за десять лет

"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году <…> В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Экзамены досрочного периода пройдут во всех регионах России, за исключением Чукотского автономного округа. Для сдачи ЕГЭ будет задействован 321 пункт проведения экзамена (ППЭ). "В проведении экзаменов в досрочный период будет задействовано почти 16 тысяч организаторов и руководителей ППЭ, 1410 членов государственных экзаменационных комиссий, 659 общественных наблюдателей, 1,2 тысячи технических специалистов", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что первыми досрочными экзаменами в 2019 году станут экзамены по географии и литературе, а самыми популярными предметами у участников досрочного периода являются русский язык (16,6 тыс. человек), профильная математика (14,1 тыс. человек), обществознание (13,2 тыс. человек). В этом году впервые будет проведен ЕГЭ по китайскому языку. Досрочно китайский будут сдавать 27 человек.

Около 96% аудиторий, выбранных для проведения досрочного этапа ЕГЭ, будут оснащены системами онлайн-видеонаблюдения. Также во всех ППЭ будет возможность проводить печать материалов для экзаменов прямо в аудиториях, а в Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях используют технологию передачи материалов для экзамена через интернет.

Досрочный период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 20 марта по 10 апреля. В этом году наряду с учащимися всех регионов России, впервые в обязательном порядке сдадут ЕГЭ выпускники школ Крыма и Севастополя. Досрочно ЕГЭ будут сдавать 606 выпускников из Крыма и 109 - из Севастополя.