В Ингушетии скорректируют закон о референдуме из-за протеста прокуратуры

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Избирком Ингушетии в связи с протестом прокуратуры подготовил поправки в региональный закон о проведении референдума, чтобы привести его в соответствие с федеральным законом, сообщил во вторник ТАСС глава центральной избирательной комиссии республики Мусса Евлоев.

Действующий закон Ингушетии "О референдуме Республики Ингушетия" был принят 20 марта 1997 года и с тех пор практически не менялся. В настоящее время он противоречит федеральному закону.

"В связи с протестом прокуратуры мы подготовили проект конституционного закона "О референдуме Республики Ингушетия". Действующий закон приводится в соответствие федеральному законодательству, поскольку по многим позициям не соответствовал федеральному законодательству, и в связи с тем, что было бы много изменений, которые необходимо внести. Мы его подготовили его в новой редакции. В новом законопроекте много изменений, в частности - возможность голосования по месту жительства, изменения процедуры подсчета голосов, участие в наблюдении субъектов общественного контроля и так далее", - сказал Евлоев.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, референдум в Ингушетии проводился всего один раз - в 1994 году при принятии местной конституции и до принятия регионального закона о плебисците.