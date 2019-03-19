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Умер Марлен Хуциев

Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта

Как сообщили в Союзе кинематографистов, похороны запланированы на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов. Его похоронят, по предварительным данным, на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС во вторник представитель Союза кинематографистов России.

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"Прощание состоится в Большом зале Центрального дома кинематографистов 21 марта в 11:00 мск. Похороны запланированы на Новодевичьем кладбище, но этот вопрос еще прорабатывается", - сказал собеседник агентства.

Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия). Он закончил режиссерский факультет ВГИКа. Является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял Гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.

 

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РоссияХуциев, Марлен МартыновичУмер Марлен Хуциев
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