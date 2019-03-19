В Японии построят фабрику по сбору двуокиси углерода из атмосферы

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды Японии приняло решение в рамках программы борьбы с потеплением климата начать с 2020 финансового года работы по выделению и сбору двуокиси углерода непосредственно из атмосферы. Полученные вещества будут затем использованы в качестве сырья в различных целях, сообщило во вторник общественное телевидение NHK .

В Японии в соответствии с программой борьбы с потеплением климата на планете уже осуществляется ряд мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу двуокиси углерода и других газов, вызывающих парниковый эффект. Однако теперь правительство страны решило подойти к проблеме с другой стороны и попытаться решить вопрос о том, как сократить количество этих веществ, уже попавших в атмосферу.

С такой целью уже разработано оборудование по сбору и сжижению атмосферной двуокиси углерода. Специалисты министерства охраны окружающей среды намерены построить для этого небольшой экспериментальный завод, который запустят в 2020 году. Сжиженная двуокись углерода найдет широкое применение в различных областях - от кондитерской промышленности до систем пожаротушения.

Ранее эксперты специализированных органов ООН, напоминает телеканал, пришли к выводу, что без внедрения устройств принудительного сбора двуокиси углерода из атмосферы невозможно понизить среднюю температуру на планете на 1,5 градуса, чтобы в целом вернуть ее к уровню, существовавшему до начала промышленной революции. Разработки в этом направлении уже активно ведутся в США, Швейцарии и Канаде.

Сейчас министерство охраны окружающей среды ищет частных предпринимателей, которые будут участвовать в проекте. Экспериментальную работу предприятия по забору двуокиси углерода из атмосферы предполагается продолжать в течение нескольких лет, чтобы проверить эффективность применяемых методик. К 2022 году специалисты надеются на этой основе разработать технологии, которые можно будет использовать на промышленном уровне.