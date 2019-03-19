{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экологи не обнаружили превышения норм содержания хлора в воздухе в Перми

Ранее сообщалось, что неприятный запах почувствовали жители Кировского района

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили превышения содержания вредных веществ в воздухе в Кировском районе Перми, жители которого пожаловались на запах хлора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

"Жители сказали, что пахнет хлором, специалисты центра гигиены и эпидемиологии Пермского края немедленно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание хлора по адресам Панфилова, 2, Воронежская, 44, Воронежская, 56. По результатам исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неприятный запах почувствовали жители Кировского района города. 

Теги
РоссияПермский край
Суд в Москве отклонил иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok
Директор пиар-агентства Олег Воронин требовал 200 тыс. рублей из-за причиненных ему нравственных страданий
Читать полностью