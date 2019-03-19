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Александар Вучич вручил Алексею Миллеру орден Сербского знамени

Глава "Газпрома" награжден "за выдающиеся заслуги в развитии мирного сотрудничества и дружественных отношений России и Сербии"

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич вручил орден Сербского знамени II степени главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

Миллер награжден "за выдающиеся заслуги в развитии мирного сотрудничества и дружественных отношений России и Сербии".

15 февраля Вучич наградил выдающихся деятелей Сербии, а также иностранных граждан. Орденом сербского знамени II степени были награждены помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарУшаков, Юрий ВикторовичМиллер, Алексей Борисович
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