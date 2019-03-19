Александар Вучич вручил Алексею Миллеру орден Сербского знамени

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич вручил орден Сербского знамени II степени главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

Миллер награжден "за выдающиеся заслуги в развитии мирного сотрудничества и дружественных отношений России и Сербии".

15 февраля Вучич наградил выдающихся деятелей Сербии, а также иностранных граждан. Орденом сербского знамени II степени были награждены помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.