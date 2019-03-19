В ОНК раскритиковали законопроект, ужесточающий правила съемки наблюдателями в колониях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Поправки к закону "О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК" могут существенно осложнить деятельность общественных наблюдательных комиссий при посещении ими изоляторов и мест лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Ранее во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов был размещен проект поправок в указанный закон, которыми предусмотрен ряд ограничений на ведение видеосъемки наблюдателями в ходе посещения изоляторов, СИЗО и иных мест принудительного содержания. "Документ, предложенный МВД, позволяет представителю администрации места принудительного содержания потребовать от членов ОНК удалить снятое видео, если там запечатлены элементы инженерно-технических укреплений места содержания арестованных, элементы систем видеонаблюдения, тревожные кнопки, иные элементы его инфраструктуры. Также не допускается съемка самих сотрудников учреждения", - напомнил Мельников.

По его словам, это положение может служить для того, чтобы препятствовать работе членов ОНК. "Например, сотрудник администрации может специально встать перед арестантом и не допустить его съемку. Также есть риск, что сотрудники мест принудительного содержания будут злоупотреблять правом требования удалить видео, снятое наблюдателем", - отметил представитель ОНК.

Он добавил, что сотрудники администрации, согласно поправкам, предложенным МВД, имеют право прервать беседу наблюдателя с арестованным, могут потребовать удалить видеоматериал, если он не соответствует критериям, прописанным в поправках, что может привести к уничтожению доказательств нарушения прав задержанного или арестованного, которые член ОНК получил, когда вел съемку", - сказал сопредседатель столичной ОНК.

Мельников отметил, что поправки, предложенные МВД, необходимо доработать таким образом, чтобы они не препятствовали членам ОНК вести их деятельность. "Я полагаю, что стоит создать рабочую группу с участием представителей МВД, ОНК и других заинтересованных сторон, чтобы она переработала законопроект и учла пожелания всех заинтересованных сторон", - заключил правозащитник.