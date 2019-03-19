ВОЗ порекомендовала иммунизировать прибывающих в Европу беженцев

ТАСС, 19 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала разработать систематизированные планы иммунизации прибывающих в Европу беженцев и мигрантов на основе календаря прививок принимающих стран. Это следует из представленного во вторник в Москве доклада ВОЗ о здоровье беженцев и мигрантов в Европейском регионе. Данный доклад - первое исследование такого рода. Он был подготовлен ВОЗ совместно с Национальным институтом проблем здоровья, миграции и бедности Италии.

"Учитывая потенциальную опасность распространения среди беженцев и мигрантов заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, рекомендуется разработать систематизированные планы иммунизации вновь прибывших беженцев и мигрантов на основе национального календаря прививок принимающей страны", - говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, на лиц, родивших за пределами стран Европейского региона ВОЗ, приходится около 8,2% новых случаев туберкулеза. При этом для стран Европейского союза (ЕС) этот показатель значительно выше - 32,7%. На мигрантов также приходится 40% новых случаев ВИЧ в ЕС и 21% - в Европейском регионе ВОЗ. Вместе с тем, как указывается в докладе, учащаются случаи заражения ВИЧ-инфекцией уже после миграции, что имеет большое значение для программ профилактики ВИЧ, в которых основное внимание уделяется рискам до прибытия в страну назначения.

По данным европейского бюро ВОЗ, национальные программы иммунизации охватывают мигрантов и беженцев лишь в некоторых странах, например, в Италии, Греции, Великобритании, Узбекистане.

Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, включает 53 страны с населением более 900 млн человек, в том числе страны бывшего СССР.

ВОЗ также считает, что особое значение для беженцев и мигрантов имеет популяризация здорового образа жизни. "Зачастую они не знакомы с системами здравоохранения страны назначения и поэтому не знают, какого рода помощь там существует, имеют ли они на нее право и каким образом к ней можно получить доступ", - подчеркивается в отчете.