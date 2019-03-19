Росздравнадзор выясняет причину дефицита амиодарона у производителей препарата

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор направил запросы производителям препарата амиодарон, призванного бороться с нарушениями сердечного ритма, с целью выяснения причины его дефицита. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сообщила ТАСС, что амиодарон, включенный в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, исчез из российских аптек до апреля 2019 года.

"Росздравнадзор направил запрос производителям лекарственного препарата с международным непатентованым наименованием "амиодарон", - сказали в Росздравнадзоре.

Полная картина ситуации будет составлена после получения ответов производителей по производству лекарства, отметили в ведомстве.

Ранее издание РБК сообщало о дефиците амиодарона, который поставляется французской компанией Sanofi.