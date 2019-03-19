Суд в Москве отклонил иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отклонил иск директора пиар-агентства Олега Воронина, который требовал с ООО "Адидас" компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей из-за рекламы Reebok. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением Кунцевского районного суда города Москвы в удовлетворении иска Воронина О. Н. к ООО "Адидас" об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей отказано", - сказала представитель суда.

Истец посчитал, что действия ООО "Адидас" нарушили его права, так как в связи с данной рекламой ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью.

7 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил рекламу с феминистскими высказываниями. Она появилась как российский вариант глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее"), получив в России название "Ни в какие рамки". Несмотря на то, что публикацию быстро удалили, она вызвала большой резонанс и неоднозначную реакцию в обществе.