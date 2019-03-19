Золотов пообещал оставить кортики уходящим со службы офицерам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал, что вопрос с кортиками уходящих с военной службы офицеров будет решен.

"Я думаю, мы, конечно же, оставим кортики у тех, кто служил", - сказал Золотов, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, кортики должны оставаться "как память".

В понедельник вопрос о кортиках был поднят на встрече в Симферополе президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Один из участников встречи рассказал российскому лидеру, что, несмотря на официальное разрешение, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами. В частности, для этого необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Путин согласился, что к кортикам нельзя подходить с такими же требованиями, как, например, к топорам или кухонным ножам.

"Мы с этим разберемся, - сказал глава государства, реагируя на соответствующую жалобу. - Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооруженных сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести".

Кортик ранее был исключен из предметов парадной формы одежды военных моряков РФ. Это обусловило требование сдачи кортика как холодного оружия при увольнении в запас офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ России. В декабре 2015 года Путин на большой пресс-конференции заявил, что ситуацию нужно поменять и вернуть офицерам кортики. Позже был принят закон, разрешающий ветеранам ВМФ России пожизненно носить кортики как часть военной форменной одежды.