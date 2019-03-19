Жителям снесенных вблизи башенных комплексов в Ингушетии построек выдадут компенсацию

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании с участием главного судебного пристава республики Адама Горданова поручил правительству региона выделить материальную компенсацию владельцам снесенных по решению суда домов, находившихся в непосредственной близости к башенным комплексам в горном районе республики, которые входят в заповедную зону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в горном селении Пялинг Джейрахского района республики был снесен дом местного жителя, который находился на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

"Организуйте выезд представителей тейпов и до конца недели вместе с ними и сотрудниками судебных приставов, с представителями района выезжайте туда, наводите порядок, и пусть хозяева забирают свое имущество. Составьте список всех семей, по которым есть решения судов о переселении, а также тех, чье проживание в районе башенных построек оправдано, и на сходе Совета тейпов (родов - прим. ТАСС) это обсудите. В обязательном порядке обеспечьте семьям компенсации за все имущественные потери", - цитирует пресс- служба Евкурова.

Как сообщается, глава региона осудил жесткие действия судебных приставов.

"Нельзя было таким вот образом форсировать решение суда - есть моменты, когда надо жестко реагировать, но конкретно в этом случае были договоренности с людьми, что они до конца мая сами выедут из этих домов, надо было немного подождать и не прибегать к таким радикальным мерам. Все-таки люди очень долгое время там жили, нажили какое-то имущество, и нужно с пониманием к этому относиться. Решения судов надо исполнять, но при этом не должны возникать противоречия с населением", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Кроме того, глава региона дал указание совместно с Минсельхозом региона решить вопрос о выделении этим семьям равнинных земель для ведения хозяйства, а также помочь им в организации крестьянских фермерских хозяйств.