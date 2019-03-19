В Госдуме надеются весной принять проект о "22-й кнопке" для муниципальных телеканалов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассчитывает, что законопроект о включении муниципальных телеканалов в перечень обязательных общедоступных каналов по аналогии с региональным телевидением будет принят в весеннюю парламентскую сессию.

Данная инициатива была внесена в Госдуму в понедельник, Боярский выступил одним из ее соавторов.

"Нам необходимо пройти большой процедурный путь, нужна поддержка всей Госдумы, Совета Федерации, правительства. Я очень рассчитываю, что в весеннюю сессию Госдумы мы сможем рассмотреть и принять этот законопроект", - приводит во вторник слова депутата его пресс-служба.

Боярский уточнил, что, согласно тексту, "по аналогии с региональными телеканалами, которые получили место на 21-й кнопке пульта, муниципальные могут получить позицию вслед за ней - 22-ю". Он заверил, что работа над этой темой велась планомерно и последовательно.

Политик напомнил, что в 2016 году он поднимал проблему местного и регионального телевидения перед президентом Владимиром Путиным, тема получила поддержку главы государства. "Спустя время мы вместе с профильными министерствами пришли к общему пониманию, что 22-я кнопка также необходима, прописали механизм в законопроекте, который был внесен в Думу мной и коллегами", - пояснил он.